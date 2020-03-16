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Во Франции рассказали, когда распространение коронавируса пойдет на спад

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 10:35
Во Франции рассказали, когда распространение коронавируса пойдет на спад
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Французский министр призвал не паниковать, наблюдая за ростом числа инфицированных

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке считает что распространение коронавируса SARS-CoV-2 пойдет на спад после того, как им переболеют до 70% населения страны. Об этом сообщает РБК-Укрина ссылаясь на BFMTV.

Как сообщается, французский министр призвал не паниковать, наблюдая за ростом числа инфицированных.

"Мы считаем, что в итоге от 50 до 70% населения заразится, что положит конец вирусу, так как у большинства людей появится иммунитет - и вирус исчезнет сам по себе", - сказал Бланке.

Чиновник сказал, что полностью сдержать эпидемию коронавируса в стране власти не в состоянии и потому просто пытаются растянуть этот процесс во времени, чтобы от наплыва пациентов (тех самых 1-5% "тяжелых") не застопорилась система здравоохранения.

Как отмечают, с вчерашнего дня Франция на частичном карантине. Власти закрыли кафе и рестораны, кинотеатры, все магазины, кроме продуктовых; работают аптеки, онлайн-торговля и службы доставки. Вскоре ограничат движение общественного транспорта.

Напомним, эпидемия коронавируса в Британии продлится до весны 2021 года и может привести к госпитализации 7,9 млн человек.

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