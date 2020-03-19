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Во Франции за день от коронавируса умерли 108 человек

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 21:54
Во Франции за день от коронавируса умерли 108 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В общем от инфекции скончались 372 француза

За сутки от коронавируса во Франции скончались 108 человек, тысячи людей в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Сообщается, что общее количество смертельных случаев в стране достигло 372 человек. Всего коронавирусом заразились более 10 тыс. французов.

По информации Министерства здравоохранения, на данный момент госпитализировано 4761 человека, больше тысячи находятся в отделениях интенсивной терапиии в тяжелом состоянии. При этом известно всего о нескольких десятках людей, которые смогли вылечиться от вируса.

Франция занимает пятое место по количеству случаев заражения COVID-19 в Европе. Больше всего инфицированных в Италии - 41,1 тыс. человек.

Напомним, Франция закрыла границы и ограничила поездки между странами ЕС на 30 дней. Также был перенесен второй тур муниципальных выборов.

Ранее министр образования Франции Жан-Мишель Бланке спрогнозировал, что распространение коронавируса пойдет на спад после того, как им переболеют до 70% населения страны.

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