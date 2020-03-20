У Ніцці ввели комендантську годину через коронавірус

Фото: Ніцца (freepik.com)

Тепер після 20:00 жителям заборонено залишати дім

Мер французького міста Ніцци Крістіан Естрозі прийняв рішення ввести в місті комендантську годину через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Journal du dimanche.

Наголошується, що з 20:00 (21:00 за київським часом - ред.) в місті буде заборонено залишати дім.

"Таким чином, ми більше не виходимо, за винятком спеціально уповноважених цією постановою людей: медичний персонал або соціальні працівники, які відвідують людей, які потребують допомоги, наприклад, щоб принести їм їжу", - заявив Естрозі.

Крім того, він повідомив, що починаючи з 20:00 буде зменшена інтенсивність освітлення в місті.

"Тих, хто вважає, що це може сприяти переміщенню правопорушників, я запевняю: у нас є мережа спеціальних інфрачервоних камер відеоспостереження, і ми легко знайдемо тих, хто порушує ці заходи", - зазначив він.

Нагадаємо, Франція закрила кордони і обмежила поїздки між країнами Євросоюзу на 30 днів. Також був перенесений другий тур муніципальних виборів.

Раніше міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланку спрогнозував, що поширення коронавірусу піде на спад після того, як їм перехворіють до 70% населення країни.