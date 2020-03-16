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Франция отложит второй тур муниципальных выборов из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 22:08
Франция отложит второй тур муниципальных выборов из-за коронавируса
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/worldeconomicforum)

Президент Франции заявил, что это вынужденная мера

Второй тур французских муниципальных выборов отложен в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина.

Макрон поблагодарил избирателей, которые пришли на первый тур выборов, и заявил, что второй тур будет отложен как минимум до средины июля.

"В этом контексте, посоветовавшись с президентом Сената, председателем Национального собрания, а также с моими предшественниками, я решил, что второй тур муниципальных выборов будет отложен", - заявил французский президент.

Помимо прочего, Макрон также объявил о закрытии границ и ограничении поездок между странами ЕС на 30 дней.

"Завтра с полудня границы на въезде в Европейский Союз и Шенгенскую зону будут закрыты. Все поездки между европейскими странами и Европейским союзом будут приостановлены», - добавил Макрон.

Во Франции зафиксировано более 5,3 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. От инфекции скончались 127 французов.

Напомним, сегодня Европейский союз в связи с пандемией коронавируса закрыл границы для "несущественных" поездок.

Также РБК-Украина сообщало, что за сегодняшний день несколько стран ввели режим чрезвычайного положения для недопущения распространения COVID-19.

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