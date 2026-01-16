Німецький суд залишив під вартою фігуранта справи про диверсію на "Північних потоках"

Вищий кримінальний суд Німеччини продовжив арешт підозрюваного у підриві газопроводів "Північний потік" Сергія Кузнєцова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.
"Вищий кримінальний суд Німеччини постановив, що підозрюваний у диверсії на газопроводі "Північний потік" залишиться під вартою. У своєму рішенні суд вперше коментує вибухонебезпечні деталі розслідування", - зазначено в повідомленні.
Судді зазначили, що вибухи на газопроводах із "високою ймовірністю" були здійснені за дорученням іноземної держави.
З тексту ухвали випливає, що слідство пов’язує можливу причетність до організації підриву з Україною. При цьому деталі розслідування залишаються засекреченими через його чутливий характер.
Рішення було ухвалене за результатами скарги сторони захисту на тримання під вартою.
Як писало РБК-Україна, 27 листопада громадянин України Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік", був екстрадований з Італії до Німеччини.
Кузнєцова затримали в італійському Ріміні 21 серпня 2025 року.
Прокуратура Німеччини звинувачує українця в тому, що він був серед групи людей, які заклали вибухівку на газопроводи біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі.
Сам Кузнєцов відкидає будь-яку участь у диверсіях на "Північних потоках".
26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", що проходять дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масштабні витоки газу.
Уряди США, Великої Британії та ЄС кваліфікували ці події як цілеспрямовану диверсію.
Пізніше Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних у диверсіях на "Північному потоці" у 2022 році, і всі вони виявилися громадянами України.