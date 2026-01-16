RU

Общество Образование Деньги Изменения

Немецкий суд оставил под стражей фигуранта дела о диверсии на "Северных потоках"

Фото: подозреваемый по делу газопроводов "Северный поток" Сергей Кузнецов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Высший уголовный суд Германии продлил арест подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" Сергея Кузнецова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

"Высший уголовный суд Германии постановил, что подозреваемый в диверсии на газопроводе "Северный поток" останется под стражей. В своем решении суд впервые комментирует взрывоопасные детали расследования", - указано в сообщении.

Судьи отметили, что взрывы на газопроводах с "высокой вероятностью" были осуществлены по поручению иностранного государства.

Из текста постановления следует, что следствие связывает возможную причастность к организации подрыва с Украиной. При этом детали расследования остаются засекреченными из-за его чувствительного характера.

Решение было принято по результатам жалобы стороны защиты на содержание под стражей.

 

Экстрадиция Сергея Кузнецова

Как писало РБК-Украина, 27 ноября гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток", был экстрадирован из Италии в Германию.

Кузнецова задержали в итальянском Римини 21 августа 2025 года.

Прокуратура Германии обвиняет украинца в том, что он был среди группы людей, которые заложили взрывчатку на газопроводы возле датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Сам Кузнецов отвергает любое участие в диверсиях на "Северных потоках".

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", проходящих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали масштабные утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС квалифицировали эти события как целенаправленную диверсию.

Позже Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на "Северном потоке" в 2022 году, и все они оказались гражданами Украины.

