Німецький стартап планує поставити Україні ще 6 тисяч дронів з ШІ, - ЗМІ
Німецький стартап Helsing планує поставити Збройним силам України (ЗСУ) ще шість тисяч безпілотних літальних апаратів (БпЛА) зі штучним інтелектом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle (DW).
Уперше про поставку дронів на ШІ від фірми Helsing стало відомо ще у листопаді 2024-го. Повідомлялось, що ЗСУ передадуть чотири тисячі дронів типу HF-1.
Тепер ЗМІ пишуть, що Helsing планує передати Україні ще шість тисяч вдосконалених дронів нового типу HX-2. На сайті виробника зазначається, що безпілотники вже виробляють у Німеччині, а "закладене в них програмне забезпечення вже зараз використовують в Україні".
HF-1 були спільною розробкою України та Німеччини, а HX-2 - тільки німецькою. З посиланням на Bild, DW додає, що дальність польоту дронів-камікадзе становить до 100 кілометрів, їх маса - 12 кілограмів, а швидкість - до 220 км/год.
"Такі дрони можуть атакувати танки, артилерійські знаряддя, піхоту, командні пункти противника. Завдяки ШІ безпілотник практично невразливий для засобів радіоелектронної боротьби і глушіння: він самостійно знаходить шлях навіть у погану погоду і може заходити на удар автономно, без зв'язку з оператором", - відзначає DW.
Виробництво зброї в Україні
Протягом останніх років Україна суттєво посилила свою обороноздатність. За словами голови Міністерства оборони Рустема Умєрова, у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) ще більше наростить виробництво озброєння. Мова йде про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.
Також нещодавно Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ робота-логіста.
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