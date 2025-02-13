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Немецкий стартап планирует поставить Украине еще 6 тысяч дронов с ИИ, - СМИ

Четверг 13 февраля 2025 11:15
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Немецкий стартап планирует поставить Украине еще 6 тысяч дронов с ИИ, - СМИ Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкий стартап Helsing планирует поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще шесть тысяч беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle (DW).

Впервые о поставке дронов на ИИ от фирмы Helsing стало известно еще в ноябре 2024-го. Сообщалось, что ВСУ передадут четыре тысячи дронов типа HF-1.

Теперь СМИ пишут, что Helsing планирует передать Украине еще шесть тысяч усовершенствованных дронов нового типа HX-2. На сайте производителя отмечается, что беспилотники уже производят в Германии, а "заложенное в них программное обеспечение уже сейчас используют в Украине".

HF-1 были совместной разработкой Украины и Германии, а HX-2 - только немецкой. Со ссылкой на Bild, DW добавляет, что дальность полета дронов-камикадзе составляет до 100 километров, их масса - 12 килограммов, а скорость - до 220 км/ч.

"Такие дроны могут атаковать танки, артиллерийские орудия, пехоту, командные пункты противника. Благодаря ИИ беспилотник практически неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы и глушения: он самостоятельно находит путь даже в плохую погоду и может заходить на удар автономно, без связи с оператором", - отмечает DW.

Производство оружия в Украине

В последние годы Украина существенно усилила свою обороноспособность. По словам главы Министерства обороны Рустема Умерова, в 2025-м военно-промышленный комплекс (ВПК) еще больше нарастит производство вооружения. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.

Также недавно Минобороны допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ робота-логиста.

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