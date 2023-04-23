Німецький генерал закликав уряд передати Україні винищувачі F-16

Генерал вважає уряд Німеччини безпосередньо відповідальним за погане оснащення українських військових. Він заявив, що країна дуже пізно ухвалила рішення про постачання озброєння, тому Україна досі зазнає нестачі сучасної техніки.

Бюлер також зазначив, що німецькі чиновники повинні якнайшвидше відповідати на запити української сторони і передавати не лише боєприпаси для ППО, а й бойову авіацію, як американські винищувачі F-16, які "є у великій кількості по всьому світу".

"F16 - це лише один і прикладів. Сенс у тому, щоб поставити українців у становище, при якому вони самі зможуть забезпечити безпеку своєї країни в довгостроковій перспективі", - сказав генерал.

Нагадаємо, нещодавно у Бундестазі виключили постачання Україні винищувачів. F-16.

Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 триває.

Додамо, що Україні хоче отримати від партнерів саме F-16 через їхню багатофункціональність.

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