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Немецкий генерал призвал правительство передать Украине истребители F-16

Фото: Эрхард Бюлер (atlanticcouncil.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Германии следует передать Украине боевую авиацию, чтобы страна могла обеспечить свою безопасность в долгосрочной перспективе.

Такую мысль выразил генерал в отставке, бывший командующий силами KFOR Эрхард Бюлер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Генерал считает правительство Германии непосредственно ответственным за плохое оснащение украинских военных. Он заявил, что страна очень поздно приняла решение о поставках вооружения, поэтому Украина до сих испытывает нехватку современной техники.

Бюлер также отметил, немецкие чиновники должны как можно быстрее отвечать на запросы украинской стороны и передавать не только боеприпасы для ППО, но и боевую авиацию, как американские истребители F-16, которые "имеются в большом количестве по всему миру".

"F16 - это всего лишь один и примеров. Смысл в том, чтобы поставить украинцев в положение, при котором они сами смогут обеспечить безопасность своей страны в долгосрочной перспективе", - сказал генерал.

Напомним, недавно в Бундестаге исключили поставку Украине истребителей F-16.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что дискуссия о передаче Украине истребителей F-16 продолжается.

Добавим, что Украине хочет получить от партнеров именно F-16 из-за их многофункциональности.

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