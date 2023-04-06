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Німецькі збройові компанії на піку виробництва через війну РФ проти України, - Bloomberg

Фото: німецькі збройові компанії на піку виробництва через війну РФ проти України (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Німеччини був змушений відреагувати на вторгнення Росії в Україну та надавати нашій державі допомогу. Тож зараз оборонна промисловість країни вийшла на пік виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Через три дні після початку повномасштабної війни канцлер Німеччини Олаф Шольц на екстреному засіданні парламенту оголосив про "переломний момент". Після цього було знято заборону на відправку зброї в зони конфлікту та з’явився спеціальний фонд у розмірі 100 млрд євро для модернізації обладнання Бундесверу.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, у 2022 році Німеччина посіла шосте місце в експорті зброї, поступившись США, Франції, Росії, Китаю та Італії.

Німеччина прислухалася до міжнародних закликів досягти цільових витрат НАТО на оборону в розмірі 2% від ВВП.

Зокрема, акції збройового концерну Rheinmetall зросли майже втричі, піднявши її ринкову вартість вище 10 млрд євро. У березні компанія повідомила про рекордні прибутки та пакет замовлень на 26,6 млрд євро.

Окрім того, компанія Hensoldt у лютому повідомила про рекордні замовлення на 5,4 млрд євро. У компанії заявили, що агресія Росії повернула потребу в ефективній оборонній промисловості.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що країна не зможе повністю закрити військові прогалини до 2030 року.

До того ж, компанія Rheinmetall будує у Румунії базу для обслуговування танків Leopard 2 для України.

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Війна Росії проти України