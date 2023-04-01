Німеччина не зможе повністю закрити військові прогалини до 2030 року, - Пісторіус

У Німеччині вважають, що прогалини Збройних сил країни поки не зможуть повністю закрити. І так відбуватиметься щонайменше до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, якого цитує Tagesschau.

"Ми всі знаємо, що існуючі прогалини не можуть бути повністю усунуті до 2030 року. Ось чому ми повинні розставити пріоритети", - сказав Пісторіус.

Як пише видання постраждалий внаслідок недофінансування після закінчення холодної війни Бундесвер "перебуває у ще гіршому стані, ніж рік тому". Це разом з тим, що зброя та боєприпаси, передані Україні, здебільшого ще не замінені.

За словами ж Пісторіуса, наразі перед Бундесвером стоять три завдання.

"Це оборона країни та Альянсу, а також міжнародні кризові операції. Це вимагає навичок, підкріплених матеріальною частиною та кадрами", - пояснив глава Міноборони Німеччини, маючи на увазі високий попит у Бундесвері.

Як зазначає видання, постачання зброї в Україну призвело до виникнення прогалин у Бундесвері, в ЗМІ звертають увагу, що раніше Пісторіус заявляв про намір провести переговори із представниками військової промисловості.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попросив для Бундесверу додатково 10 млрд євро.

Також повідомлялося, що через невпинну російську агресію проти України, уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Єва Хьогль закликала збільшити спецфонд для Бундесверу втричі.

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