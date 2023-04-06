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Немецкие оружейные компании на пике производства из-за войны РФ против Украины, - Bloomberg

Фото: немецкие оружейные компании на пике производства из-за войны РФ против Украины (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Германии было вынуждено отреагировать на вторжение России в Украину и оказывать нашему государству помощь. Сейчас оборонная промышленность страны вышла на пик производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Спустя три дня после начала полномасштабной войны канцлер Германии Олаф Шольц на экстренном заседании парламента объявил о "переломном моменте". После этого был снят запрет на отправку оружия в зоны конфликта и появился специальный фонд в размере 100 млрд евро для модернизации оборудования Бундесвера.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2022 году Германия заняла шестое место в экспорте оружия, уступив США, Франции, России, Китаю и Италии.

Германия прислушалась к международным призывам достичь целевых расходов НАТО на оборону в размере 2% ВВП.

В частности, акции оружейного концерна Rheinmetall выросли почти втрое, подняв ее рыночную стоимость свыше 10 млрд евро. В марте компания сообщила о рекордных прибылях и пакете заказов на 26,6 млрд евро.

Кроме того, компания Hensoldt в феврале сообщила о рекордных заказах на 5,4 млрд евро. В компании заявили, что агрессия России вернула потребность в эффективной оборонной промышленности.

Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна не сможет полностью закрыть военные пробелы до 2030 года.

К тому же компания Rheinmetall строит в Румынии базу для обслуживания танков Leopard 2 для Украины.

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Война России против Украины