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Компанія Rheinmetall у Румунії будує базу для обслуговування українських Leopard 2

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Неділя 02 квітня 2023 23:38
Компанія Rheinmetall у Румунії будує базу для обслуговування українських Leopard 2 Фото: Rheinmetall у Румунії будує базу для обслуговування українських Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Збройовий концерн Rheinmetall завершує у Румунії будівництво бази для обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які будуть передані ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Німецька компанія-виробник танків будує центр логістики та ремонту бойової техніки у місті Сату Марі. Повідомляється, що він розпочне роботу вже у квітні поточного року. База зможе обслуговувати самохідні гаубиці, танки Leopard 2 та Challenger, бойові машини піхоти Marder, бронетранспортери Fuchs, а також армійські вантажівки.

"Для нас у Rheinmetall головна турбота - забезпечити сили НАТО та Україну найкращою можливою підтримкою", - заявив керівник концерну Армін Паппергер.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський 30 березня провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі із головою правління Арміном Паппергером.

Нагадаємо, Паппергер раніше заявляв про намір збудувати танковий завод в Україні. За його словами, це дозволило б випускати до 400 танків Panther на рік. Якщо переговори щодо будівництва заводу завершаться успішно, Україна може стати першим у світі покупцем Panther KF51.

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