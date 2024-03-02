ua en ru
Сб, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німецькі винищувачі вперше перехопили російські літаки біля Латвії

Латвія, Субота 02 березня 2024 09:13
UA EN RU
Німецькі винищувачі вперше перехопили російські літаки біля Латвії Фото: німецькі винищувачі перехопили російські літаки біля Латвії (twitter.com/AndrisSpruds)
Автор: Наталія Юрченко

Німецькі винищувачі Eurofighter перехопили російські літаки біля Латвії. Це сталося вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-повітряні сили Латвії у Facebook.

Інцидент стався у п'ятницю, 1 березня. Німецькі винищувачі вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде" на перехоплення російських літаків біля територіальних вод Латвії.

Як зазначається, це вперше німецькі винищувачі Eurofighter з латвійської військової бази вирушили на подібну місію.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс відреагував на інцидент.

"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю працює і союзники можуть негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше з авіабази вирушили на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії", - написав він у Twitter (X).

Німецькі винищувачі вперше перехопили російські літаки біля Латвії

Фото: німецькі винищувачі перехопили російські літаки біля Латвії (twitter.com/AndrisSpruds)

Подібні інциденти

Нагадаємо, наприкінці лютого Німеччина підіймала у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.

Також ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Також нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Латвія
NEWS
Атакували з двох напрямків. В Повітряних силах розповіли подробиці атаки "Шахедів"
Атакували з двох напрямків. В Повітряних силах розповіли подробиці атаки "Шахедів"
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня