Немецкие истребители впервые перехватили российские самолеты возле Латвии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-воздушные силы Латвии в Facebook.

Инцидент произошел в пятницу, 1 марта. Немецкие истребители вылетели с латвийской военной базы "Лиэлварде" на перехват российских самолетов у территориальных вод Латвии.

Как отмечается, впервые немецкие истребители Eurofighter с латвийской военной базы отправились на подобную миссию.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отреагировал на инцидент.

"Патрулирование воздушного пространства НАТО полностью работает и союзники могут немедленно реагировать. Сегодня немецкие истребители Eurofighter впервые с авиабазы отправились на перехват двух российских военных самолетов вблизи территориальных вод Латвии", - написал он в Twitter (X).

Фото: немецкие истребители перехватили российские самолеты у Латвии (twitter.com/AndrisSpruds)

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Напомним, в конце февраля Германия поднимала в воздух истребитель Eurofighter для перехвата российского военного самолета Ил-20М, зафиксированного в районе Финляндии.

Также ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "до территории НАТО".

Также недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства НАТО.