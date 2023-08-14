Летіли "до території НАТО". ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники

Про це заявили у Військово-повітряних силах Нідерландів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як повідомляється, військово-повітряні сили Данії перехопили два російські бомбардувальники, що летіли над Данією та до повітряної зони, за якою від імені НАТО спостерігали Нідерланди.

Зазначається, що голландські F-16 були підняті та підготовлені до перехоплення бомбардувальників, перш ніж вони змогли увійти в повітряний простір НАТО. Однак російські літаки розвернулися перед тим, як офіційно перетнути територію Нідерландів після того, як їх перехопили данські літаки.