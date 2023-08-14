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Летіли "до території НАТО". ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники

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Данія, Понеділок 14 серпня 2023 12:47
Летіли "до території НАТО". ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники Фото: ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Військово-повітряні сили Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Про це заявили у Військово-повітряних силах Нідерландів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, військово-повітряні сили Данії перехопили два російські бомбардувальники, що летіли над Данією та до повітряної зони, за якою від імені НАТО спостерігали Нідерланди.

Зазначається, що голландські F-16 були підняті та підготовлені до перехоплення бомбардувальників, перш ніж вони змогли увійти в повітряний простір НАТО. Однак російські літаки розвернулися перед тим, як офіційно перетнути територію Нідерландів після того, як їх перехопили данські літаки.

Нагадаємо, Британія у липні британська авіація перехопила літак та винищувачі росіян біля Естонії.

Окрім того, у червні британські винищувачі перехопили більш як 20 російських літаків, що літали поблизу повітряного простору НАТО.

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