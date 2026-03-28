Немецкие технологии для ВСУ: дрон STRILA-2 теперь за секунды будет догонять "Шахеды"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью управляющего директора Quantum Systems Ukraine Александра Бережного порталу "Милитарный".

Украинский арсенал средств ПВО пополняется уникальной разработкой, которая способна в корне изменить правила игры в небе.

Отечественная компания WIY Drones в тесном сотрудничестве с немецким оборонным гигантом Quantum Systems модернизировала дрон-перехватчик STRILA-2. Главной инновацией стала интеграция ракетного ускорителя, превращающего беспилотник в реактивного охотника.

Технологический прорыв: ракетный бустер вместо винтов

Основным вызовом для дронов-перехватчиков всегда было время подъема на высоту. STRILA-2 решает эту проблему с помощью технологии, позаимствованной у немецкого беспилотника Jäger: Мгновенный старт: Благодаря небольшому твердотопливному ракетному бустеру дрон взлетает почти вертикально и за считанные секунды набирает высоту в несколько километров. Экономия энергии: После отработки бустер отсоединяется, и аппарат переходит на экономный полет с помощью четырех основных электродвигателей. Преимущество в позиции: Такая схема позволяет STRILA-2 оказаться выше вражеского объекта (Shahed или разведчик Zala) и атаковать его в наиболее уязвимую верхнюю полусферу.

Искусственный интеллект против РЭБ

Помимо скорости, дрон получил "мозги" от Quantum Systems. Программное обеспечение с искусственным интеллектом (ИИ) позволяет перехватчику самостоятельно распознавать цели и захватывать их в прицел. Это критически важно в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы, когда связь с оператором может быть прервана - ИИ доведет дрон до цели автономно.

Масштабное перевооружение: 15 000 дронов для НГУ

Проект уже получил мощную финансовую поддержку. Правительство Германии оплатило заказ на 15 000 единиц перехватчиков семьи STRILA для нужд Национальной гвардии Украины. Сотрудничество предусматривает не только закупку, но и расширение производства непосредственно в Украине. Это позволит Силам обороны оперативно получать запчасти и обновлять программное обеспечение на основе реального боевого опыта.

Экономика войны: дрон вместо дорогой ракеты

Использование STRILA-2 на ракетной тяге позволяет беречь дорогие ракеты комплексов Patriot или IRIS-T. Один такой перехватчик стоит в десятки раз меньше зенитной ракеты, однако эффективно уничтожает: Ударные БпЛА типа Shahed; Скоростные разведывательные дроны Supercam и Orlan; Дроны-камикадзе тактического уровня.