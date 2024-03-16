Німецькі спецслужби прогнозують напад Росії на НАТО з 2026 року, - ЗМІ

Відповідно до аналізу спецслужб Німеччини, Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом. На це вказує:

реорганізація армії;

пересування військ, а також розміщення ракет на заході Росії;

нарощування російського виробництва озброєнь.

Зокрема нарощування виробництва озброєння може призвести до того, що Росія подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років у порівнянні з сьогоднішнім днем.

У звіті зазначається, що "уже не можна виключати", що Росія може здійснити напад на території НАТО "з 2026 року", наприклад у країнах Балтії або Фінляндії. Як відзначає видання, німецькі служби досі не робили подібних заяв публічно.

Зокрема Business Insider додає, що у штаб-квартирі НАТО також поділяють занепокоєння щодо зростання військової потужності Росії й подальшої конфронтації, втім, не вважають, що в майбутньому це обов'язково повинно призвести до війни.

Також видання цитує оцінку американських спецслужб. Останні вважають, що "в середньостроковій перспективі" ризику нападу Росії на НАТО немає, оскільки країні-терористу знадобиться від п'яти до восьми років, щоб відновити військову міць, яку вона мала до вторгнення в Україну.

НАТО готується до ескалації

Раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Зокрема керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами лідери Європи повинні бути готовити до такого сценарію.