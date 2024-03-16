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Немецкие спецслужбы прогнозируют нападение России на НАТО с 2026 года, - СМИ

Фото: Немецкие спецслужбы прогнозируют нападение России на НАТО с 2026 года (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкие спецслужбы подготовили для правительства анализ российских военных угроз, согласно которому Россия может напасть на территорию НАТО "с 2026 года".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Согласно анализу спецслужб Германии, Россия готовится к масштабному конфликту с Западом. На это указывает: 

  • реорганизация армии; 
  • передвижение войск, а также размещение ракет на западе России; 
  • наращивание российского производства вооружений. 

В частности наращивание производства вооружения может привести к тому, что Россия удвоит свою военную мощь в течение следующих пяти лет по сравнению с сегодняшним днем. 

В отчете отмечается, что "уже нельзя исключать", что Россия может осуществить нападение на территории НАТО "с 2026 года", например в странах Балтии или Финляндии. Как отмечает издание, немецкие службы до сих пор не делали подобных заявлений публично. 

В частности Business Insider добавляет, что в штаб-квартире НАТО также разделяют беспокойство относительно роста военной мощи России и дальнейшей конфронтации, впрочем, не считают, что в будущем это обязательно должно привести к войне. 

Также издание цитирует оценку американских спецслужб. Последние считают, что "в среднесрочной перспективе" риска нападения России на НАТО нет, поскольку стране-террористу понадобится от пяти до восьми лет, чтобы восстановить военную мощь, которую она имела до вторжения в Украину.

НАТО готовится к эскалации

Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

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