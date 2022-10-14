Німецькі слідчі з'ясували причину витоків на "Північних потоках", - ЗМІ

Фахівці зробили підводні знімки витоків газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", які свідчать про те, що пошкодження могли виникнути лише внаслідок застосування вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD .

За даними видання, німецькі експерти з вибухових речовин федеральної поліції та водолази працювали на місці події. Вони спустили на дно безпілотник, за допомогою якого було зроблено знімки пошкоджень на трубопроводах.

В ARD зазначають, що витік газу становить у діаметрі 8 метрів. При цьому обидва трубопроводи мають два пошкодження. Недоторканою залишилася лише одна нитка "Північного потоку-2".

Джерела в урядових колах ФРН розповіли виданню, що, згідно з висновками німецьких слідчих, "витік міг виникнути тільки внаслідок вибуху".

При цьому поліція вже передала знімки генеральному прокурору, який кілька днів тому розпочав розслідування за звинуваченням у "створенні вибухового пристрою" та "антиконституційному саботажі".