Немецкие следователи выяснили причину утечек на "Северных потоках", - СМИ

Специалисты сделали подводные снимки утечек газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые свидетельствуют о том, что повреждения могли возникнуть только в результате применения взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD .

По данным издания, немецкие эксперты по взрывчатым веществам федеральной полиции и водолазы работали на месте происшествия. Они спустили ко дну беспилотник, при помощи которого были сделаны снимки повреждений на трубопроводах.

В ARD отмечают, что утечка газа составляет в диаметре 8 метров. При этом оба трубопровода имеют по два повреждения. Нетронутой осталась лишь одна нитка "Северного потока-2".

Источники в правительственных кругах ФРГ рассказали изданию, что, согласно выводам немецких следователей, "утечка могла возникнуть только в результате взрыва".

При этом полиция уже передала снимки генеральному прокурору, который несколько дней назад начал расследование по обвинению в "создании взрывного устройства" и "антиконституционном саботаже".