Німецькі праворадикали планують створити фракцію в Європарламенті, - Die Zeit

Німецька націоналістична і право-популістська партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) планує створити в Європейському парламенті фракцію під назвою "Сувереністи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Die Zeit та Der Spiegel.

Політсила планує запустити нову парламентську групу наступного тижня. Рішення з цього питання буде ухвалене у вівторок, 25 червня, коли депутати Європарламенту від AfD зберуться на засідання делегації.

Співробітник партії в Європарламенті звернувся до адміністрації парламенту з проханням надати приміщення на 100 осіб і забезпечити харчування для проведення "установчих зборів нової парламентської групи". Нова фракція матиме назву "Сувереністи".

До фракції можуть увійти інші праві партії, зокрема, правоекстремістські SOS Romania, SeAcabó La Fiesta з Іспанії, NIHK з Греції, Konfederacja Wolnosc i Niedpodleglosc з Польщі, Hnutie Republika зі Словаччини та угорська Hazank Mozgalom.

Нова парламентська група буде заснована на так званій "Софійській декларації ультраправої болгарської партії "Вазраждане". У документі від квітня 2024 року йдеться про те, що європейській цивілізації "загрожує агресія глобалістських ідеологій" та що право народів на самовизначення "замінюється диктатурою бюрократії". Зазначається, що бюрократія ЄС повинна бути зупинена та звільнена від міжнародних корпорацій, а в європейській війні (війна України з Росією. - ред.) потрібні мирні переговори.

Водночас, нові депутати Європарламенту від AfD побоюються, що така фракція може коштувати партії симпатій виборців.

У травні ультраправа група "Ідентичність і демократія" (ID) в Європарламенті виключила депутатів від AfD після кількох скандалів. Хоча згодом AfD виключила зі своєї парламентської делегації скандально відомого політика Максиміліана Кра, лідер французького ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен та інші представники ID вирішили поки що не приймати AfD до своєї групи. У відповідь на це співголова AfD Аліса Вайдель оголосила, що намагатиметься знайти нових партнерів по альянсу в Європарламенті.

Тим часом AfD нарощує кількість нових членів. Як стало відомо головній студії ARD з партійних керівних кіл, наразі членами партії є близько 48 тисяч осіб. Очікується, що протягом наступних двох місяців це число зросте до 50 тисяч.