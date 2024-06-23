Немецкие праворадикалы планируют создать фракцию в Европарламенте, - Die Zeit

Немецкая националистическая и право-популистская партия "Альтернатива для Германии" (AfD) планирует создать в Европейском парламенте фракцию под названием "Суверенисты". В нее войдут правораликальные политсилы из других стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издания Die Zeit и Der Spiegel.

Политсила планирует запустить создание новой парламентской группы на следующей неделе. Решение по этому вопросу будет принято во вторник, 25 июня, когда депутаты Европарламента от AfD соберутся на заседание делегации.

Сотрудник партии в Европарламенте обратился к администрации парламента с просьбой предоставить помещение на 100 человек и обеспечить питание для проведения "учредительного собрания новой парламентской группы". Новая фракция будет называться "Суверенисты".

Во фракцию могут войти другие правые партии, в частности, правоэкстремистские SOS Romania, SeAcabó La Fiesta из Испании, NIHK из Греции, Konfederacja Wolnosc i Niedpodleglosc из Польши, Hnutie Republika из Словакии и венгерская Hazank Mozgalom.

Новая парламентская группа будет основана на так называемой "Софийской декларации ультраправой болгарской партии "Вазраждане". В документе от апреля 2024 года говорится о том, что европейской цивилизации "угрожает агрессия глобалистских идеологий" и что право народов на самоопределение "заменяется диктатурой бюрократии". Отмечается, что бюрократия ЕС должна быть остановлена и освобождена от международных корпораций, а в европейской войне (война Украины с Россией. - ред.) нужны мирные переговоры.

В то же время, новые депутаты Европарламента от AfD опасаются, что такая фракция может стоить партии симпатий избирателей.

В мае ультраправая группа "Идентичность и демократия" (ID) в Европарламенте исключила депутатов от AfD после нескольких скандалов. Хотя впоследствии AfD исключила из своей парламентской делегации скандально известного политика Максимилиана Кра, лидер французского ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен и другие представители ID решили пока не принимать AfD в свою группу. В ответ на это сопредседатель AfD Алиса Вайдель объявила, что будет пытаться найти новых партнеров по альянсу в Европарламенте.

Тем временем AfD наращивает количество новых членов. Как стало известно главной студии ARD из партийных руководящих кругов, сейчас членами партии являются около 48 тысяч человек. Ожидается, что в течение следующих двух месяцев это число возрастет до 50 тысяч.