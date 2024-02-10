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Німецькі генерали тайно відвідували Київ в день відставки Залужного, - Bild

Субота 10 лютого 2024 11:14
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Німецькі генерали тайно відвідували Київ в день відставки Залужного, - Bild Фото: Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У четвер, 8 лютого, в одному з готелів Києва помітили високопоставлених німецьких генералів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як пише видання, в коментарі Міністерства оборони Німеччини розповіли , що в Україні перебувають:

  • генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює робочу групу з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини.
  • генеральний інспектор бундесверу Карстен Бройер - один із головних воєначальників ФРН і довірена особа міністра оборони Німеччини.

Зазначається, що вони прибули до Києва таємно на запрошення колишнього головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного. Втім, в день їх прибуття останнього було відправлено у відставку.

В Міністерстві оборони Німеччини розповіли, що метою візиту був "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики". За словами оглядача видання Гагена Мейра, візит може прискорити переговори щодо військової співпраці між країнами.

Відставка Залужного

8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.

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