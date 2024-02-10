Немецкие генералы тайно посещали Киев в день отставки Залужного, - Bild
В четверг, 8 февраля, в одном из отелей Киева заметили высокопоставленных немецких генералов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Как пишет издание, в комментарии Министерства обороны Германии рассказали, что в Украине находятся:
- генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет рабочую группу по координации помощи Украине при Минобороны Германии.
- генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер - один из главных военачальников ФРГ и доверенное лицо министра обороны Германии.
Отмечается, что они прибыли в Киев тайно по приглашению бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Впрочем, в день их прибытия последний был отправлен в отставку.
В Министерстве обороны Германии рассказали, что целью визита был "дальнейший обмен информацией о текущих оборонных потребностях и будущих военных вызовах". По словам обозревателя издания Гагена Мейра, визит может ускорить переговоры по военному сотрудничеству между странами.
Отставка Залужного
8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.
Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до того в сети писали о возможном увольнении Залужного.
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