Немецкие дроны HX-2 для Украины теперь запускают с катеров (видео)

Немецкий ударный беспилотник HX-2 теперь может атаковать цели не только с суши, но и с моря. Компания-производитель Helsing успешно проверила запуск дрона с палубы скоростного катера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию портала Милитарный .

Специалисты провели запуск в прибрежных водах вблизи британского Плимута, в морском центре компании Helsing. Дрон подняли в воздух с катера с помощью специальной катапульты в носовой части судна.

Технология сработала штатно и это открывает новые возможности для морских операций. Теперь беспилотники можно запускать даже с автономных морских дронов типа Magura, например.

Эти испытания имеют критическое значение для ВСУ. Еще в 2025 году появилась информация о крупном заказе на шесть тысяч беспилотников HX-2 для Украины.

На некоторых участках фронта наши защитники уже активно используют это оружие. Российские оккупанты уже ощутили на себе силу немецких разработок, ведь немецкий дрон эффективно поражает бронетехнику и артиллерию оккупантов РФ. Его также используют для уничтожения вражеских инженерных сооружений.

Технические преимущества и искусственный интеллект HX-2

БпЛА, который впервые представили в конце 2024 года, получил Х-образное крыло. Весит он 12 килограммов, а четыре электродвигателя позволяют развивать скорость до 220 км/ч.

Основные характеристики беспилотника:

дальность полета достигает 100 километров;

боевая часть весит несколько килограммов;

высокая устойчивость к средствам РЭБ;

автономность благодаря искусственному интеллекту.

Искусственный интеллект - главная фишка HX-2. Дрон сам распознает и поражает цели, а средства РЭБ противника не могут легко повлиять на его управление. Кроме того, эти дроны умеют объединяться в "стаю". Группа беспилотников действует как единый механизм, что позволяет прорывать даже плотную оборону врага.