Німецькі авіакомпанії вимагають дозволу збивати дрони біля аеропортів

У Німецькій асоціації авіакомпанії вимагають збивати дрони над аеропортами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Spiegel.
Дрони неодноразово спричиняли затримки в аеропортах країн Європейського союзу, в німецьких зокрема. Федеральна асоціація німецьких авіакомпаній закликала політиків вжити заходів.
"У загрозливій ситуації має бути можливість збивати дрони", – заявив Пітер Гербер, президент Федеральної асоціації німецьких авіакомпаній (BDF).
За його словами, необхідно терміново роз'яснити, хто несе відповідальність у загрозливій ситуації.
Гербер також заявив, що у цивільних аеропортах федеральна поліція повинна мати повноваження зупиняти дрони – і, якщо необхідно, збивати їх
"Для авіакомпаній проблема дронів швидко стає дорогою. Одна година перебоїв завжди означає мільйони збитків", – наголосив він.
На запитання про зміну цін на квитки Гербер відповів, що вони точно не подешевшають.
За останній місяць у повітряному просторі багатьох європейських країн було зафіксовано польоти невідомих безпілотників. Німеччина цього року повідомила про численні випадки появи безпілотників над військовими базами, промисловими об’єктами та іншими об’єктами критичної інфраструктури.
Зокрема, в ніч на 26 вересня у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі країни було зафіксовано підозрілі польоти дронів над стратегічними об’єктами.
На тлі цих інцидентів канцлер Фрідріх Мерц заявив, "ми підозрюємо, що за більшістю цих польотів дронів стоїть Росія".
У Німеччині федеральній поліції незабаром дозволять збивати та перехоплювати дрони після серії підозрілих інцидентів. Уряд готують закон.