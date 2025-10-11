Німецькі авіакомпанії вимагають дозволу збивати дрони біля аеропортів

Можливість збивати дрони

Дрони неодноразово спричиняли затримки в аеропортах країн Європейського союзу, в німецьких зокрема. Федеральна асоціація німецьких авіакомпаній закликала політиків вжити заходів.

"У загрозливій ситуації має бути можливість збивати дрони", – заявив Пітер Гербер, президент Федеральної асоціації німецьких авіакомпаній (BDF).

За його словами, необхідно терміново роз'яснити, хто несе відповідальність у загрозливій ситуації.

Гербер також заявив, що у цивільних аеропортах федеральна поліція повинна мати повноваження зупиняти дрони – і, якщо необхідно, збивати їх

"Для авіакомпаній проблема дронів швидко стає дорогою. Одна година перебоїв завжди означає мільйони збитків", – наголосив він.

На запитання про зміну цін на квитки Гербер відповів, що вони точно не подешевшають.