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Німецька Quantum Systems, яка працює з Україною, показала перші морські дрони: що відомо

10:48 15.09.2026 Вт
3 хв
Навіщо німецькому виробнику дронів Vector знадобилися підводні апарати?
aimg Лев Шевченко
Німецька Quantum Systems, яка працює з Україною, показала перші морські дрони: що відомо Фото: морський дрон німецької компанії (Quantum Systems)
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Німецька компанія Quantum Systems, дрони якої вже кілька років є в Україні, освоює море. Компанія представила два нові безпілотні апарати, Seavex і Subvex, призначені для тривалого спостереження, захисту критичної інфраструктури та протидії ворожим дронам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Quantum Systems.

Що вміють Seavex і Subvex

Презентація відбулася в Португалії, на полях навчань НАТО, які спільно організували португальський флот, університет Порту (FEUP), NATO CMRE, NATO JCGMUS та Європейське оборонне агентство. Обидва апарати проходитимуть морські випробування, щоб підтвердити свої характеристики в реальних умовах.

Seavex - безпілотний надводний катер (USV) для тривалих розвідувальних місій, здатний перебувати в морі до двох місяців. Апарат оснащений оглядовим радаром, радаром для виявлення дронів та оптико-електронними сенсорами з обробкою даних на борту.

Крім того, Seavex вміє запускати й приймати БпЛА, а також докувати, заряджати і забирати дані з підводних дронів.

Німецька Quantum Systems, яка працює з Україною, показала перші морські дрони: що відомо

Фото: схема роботи морських дронів німецького виробника (інфографіка Quantum Systems)

Subvex - підводний безпілотник (UUV) зі штучним інтелектом, здатний працювати на глибині до 6000 метрів. Він оснащений гідролокатором та акустичними сенсорами, може рухатися автономно до чотирьох днів і працювати групами з кількох апаратів одночасно.

У пасивному режимі Subvex може тижнями лежати на дні, ведучи прихований моніторинг.

Разом системи розширюють можливості розвідки - від поверхні води до глибоководних ділянок - і можуть застосовуватися для захисту морської інфраструктури, охорони морських кордонів, протичовнового спостереження та ширшого моніторингу акваторій.

Як це вписується в стратегію Quantum Systems

Обидва нові апарати інтегровані в програмну платформу MOSAIC UXS, яка вже об'єднує повітряні та наземні безпілотні системи компанії. Це дозволяє одному оператору отримувати дані з різних доменів у єдиному інтерфейсі та поєднувати системи різних виробників.

"Ми почали з повітря, розширилися до землі, а тепер йдемо в море. Але справжній крок вперед - не в додаванні ще одного домену, а в тому, щоб з'єднати їх", - заявив співзасновник і співкерівник Quantum Systems Флоріан Зайбель.

За словами віцепрезидента напрямку Quantum Maritime Дірка Цадемака, головна проблема морських операцій - величезні простори при обмеженій кількості екіпажів і техніки, і саме тому компанія переносить у морський домен той самий принцип колективної роботи безпілотників, який вже застосовує в повітрі та на землі.

Запуск морського напрямку - черговий крок у перетворенні Quantum Systems на глобального оборонного гравця: компанія вже вийшла за межі авіаційних систем у бік повного портфеля безпілотних технологій, а платформа MOSAIC UXS слугує спільним програмним фундаментом для всіх цих напрямків.

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Морський запуск - не перший вихід Quantum Systems за межі суто розвідувальних дронів. Раніше цього року компанія оголосила, що інвестує в українського виробника WIY Drones, щоб розширити виробництво зенітного безпілотника STRILA - головного перехоплювача компанії, здатного знищувати цілі типу Shahed.

Згодом WIY Drones разом із Quantum Systems модернізували цей апарат: STRILA-2 отримав ракетний прискорювач, запозичений у німецького безпілотника Jäger, що дозволяє дрону злітати майже вертикально і за секунди набирати висоту кількох кілометрів, а також програмне забезпечення зі штучним інтелектом, яке дозволяє перехоплювачу самостійно розпізнавати й захоплювати цілі навіть в умовах активної роботи ворожої РЕБ.

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