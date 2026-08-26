У ГУР розкрили ключові характеристики морських дронів РФ

У Головному управлінні розвідки МО України розкрили характеристики безекіпажних морських комплексів росіян для ведення війни на морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР МО України.

Зазначається, що у цій сфері новітніх озброєнь Росія програє Україні, тож спрямовує на відповідні проекти серйозні ресурси, оскільки безекіпажні морські засоби відіграють важливу роль у терористичних планах кремля щодо України та цивільного судноплавства по всьому світу.

ГУР МО України публікує детальну аналітику щодо БЕКів Росії - "Сканда", "Іскатєль", "Фарватер", "Трізубєц", "Візір" "Мурена-300с", "БЭК-1000" та інших безекіпажних катерів, їхніх тактико-технічних характеристик, виробників та особливостей застосування вказаних озброєнь.

Більшість багатофункціональних катерів призначені для патрулювання прибережних вод і виконання спеціальних місій.

Найцікавішою є спільна розробка компаній з Білорусі, РФ та Китаю, що має офіційну назву "багатоцільовий морський безпілотний комплекс". Проєкт реалізовано за підтримки Ділового клубу Шанхайської організації співробітництва.

Корпус катера спроектували та виготовили в російській групі компаній "Композитное кораблестроение", що спеціалізується на виробництві швидкісних пасажирських і спеціалізованих катерів.

Для виготовлення БЕКа використали композитні матеріали китайської компанії Sino Polymer, що, за заявами розробників, дало змогу розширити температурний діапазон експлуатації, прискорити виробничий процес і знизити собівартість виробу.