Готуються до війни? У Німеччині зобов'язали чоловіків отримувати дозвіл на виїзд з країни

У Німеччині відтепер усі чоловіки віком від 17 до 45 років зобов'язані отримувати спеціальний дозвіл від Бундесверу для виїзду за кордон на термін понад три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Berliner Zeitung .

Набули чинності радикальні зміни до законодавства під маркою модернізації військової служби, пише видання. Раніше вимога отримувати дозвіл на тривале перебування за кордоном діяла лише в умовах "стану напруженості" або «стану оборони» (війни). Проте з 1 січня 2026 року норму зробили постійною.

Нова вимога стосується усіх чоловіків віком від 17 до 45 років, які мають громадянство Німеччини, планують виїзд на семестр навчання, роботу або тривалу подорож тривалістю понад 90 днів.

Речниця Міністерства оборони Німеччини пояснила, що метою нововведення є створення "надійного та інформативного військового реєстру". Влада хоче точно знати, хто з потенційно військовозобов'язаних перебуває за кордоном у разі виникнення надзвичайної ситуації.

У міністерстві визнали, що наслідки таких змін є "значними", і наразі працюють над механізмами, щоб уникнути надмірної бюрократії. Цікаво, що закон передбачає, що дозвіл мають надавати фактично всім - відмова не прописана, проте сама процедура подання заяви є обов’язковою. Яке саме покарання чекає на тих, хто виїде без дозволу, у відомстві поки не уточнили.

Ці заходи є частиною плану уряду Німеччини щодо збільшення чисельності Бундесверу з нинішніх 184 тисяч до 255-270 тисяч солдатів до 2035 року. Юнаки, народжені у 2008 році і пізніше, вже отримують обов'язкові анкети щодо готовності до служби (для жінок це добровільно).

У 2026 році розпочнуться перші медичні огляди для тих, хто висловив готовність служити. При цьому, попри посилення обліку, принцип добровільності самої служби наразі залишається незмінним.