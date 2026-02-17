В Німеччині не змогли набрати бійців для важливого підрозділу біля кордонів з РФ, - ЗМІ

В Німеччині не змогли набрати добровольців для служби у 45-й бронетанковій бригаді Бундесверу, що повинна бути розміщена у Литві.

Бригаду хочуть розгорнути до 2027 році у складі понад 4800 військовослужбовців та 200 цивільних працівників. Німеччина планувала забезпечити на першому етапі формування 1971 військового, проте погодилися на службу тільки 209 осіб - приблизно 10% від необхідної кількості.

Видання зазначає, що такий афронт ставить під сумнів те, що бригаду вдасться розгорнути в зазначені терміни. Щобільше, військових можуть почати відправляти до бригади в обов'язковому порядку - за призначенням, а не за згодою.

Водночас у міністерстві оборони Німеччини заявили, що формування бригади нібито ведеться "за планом". Особовий склад бригади планується мотивувати підвищеними зарплатами, житловими умовами та працевлаштуванням для сімей. Також розглядається варіант скоротити мінімальний термін служби для військових Бундесверу в Литві до одного року.