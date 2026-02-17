В Німеччині не змогли набрати бійців для важливого підрозділу біля кордонів з РФ, - ЗМІ
В Німеччині не змогли набрати добровольців для служби у 45-й бронетанковій бригаді Бундесверу, що повинна бути розміщена у Литві.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на німецьке видання RND.
Бригаду хочуть розгорнути до 2027 році у складі понад 4800 військовослужбовців та 200 цивільних працівників. Німеччина планувала забезпечити на першому етапі формування 1971 військового, проте погодилися на службу тільки 209 осіб - приблизно 10% від необхідної кількості.
Видання зазначає, що такий афронт ставить під сумнів те, що бригаду вдасться розгорнути в зазначені терміни. Щобільше, військових можуть почати відправляти до бригади в обов'язковому порядку - за призначенням, а не за згодою.
Водночас у міністерстві оборони Німеччини заявили, що формування бригади нібито ведеться "за планом". Особовий склад бригади планується мотивувати підвищеними зарплатами, житловими умовами та працевлаштуванням для сімей. Також розглядається варіант скоротити мінімальний термін служби для військових Бундесверу в Литві до одного року.
Нагадаємо, що тим часом Міністерства оборони України та Німеччини підписали угоду, згідно з якою українські інструктори будуть викладати у військових училищах ФРН. Таким чином, Бундесвер буде переймати досвід сучасної війни від ЗСУ.
Це сталося після того, як українські військові на навчаннях Hedgehog в Естонії "розгромили" війська НАТО. За словами українських військових, результати навчань стали несподіваними для західних партнерів.
Українська команда з 10 бійців, яка виконувала роль противника, за пів дня імітувала знищення 17 одиниць бронетехніки та здійснила близько 30 ударів по інших цілях. Самі навчання пройшли ще в травні 2025 року, але підсумки оприлюднили тільки зараз.
Відновлення військової потужності Бундесверу важливе для Берліна, оскільки у Німеччині вважають, що до нападу Росії на країни НАТО залишилося два-три роки. При цьому країна буде в епіцентрі подій, як один з ключових членів Альянсу.