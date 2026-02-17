В Германии не смогли набрать бойцов для важного подразделения у границ с РФ, - СМИ
В Германии не смогли набрать добровольцев для службы в 45-й бронетанковой бригаде Бундесвера, которая должна быть размещена в Литве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание RND.
Бригаду хотят развернуть к 2027 году в составе более 4800 военнослужащих и 200 гражданских работников. Германия планировала обеспечить на первом этапе формирования 1971 военного, однако согласились на службу только 209 человек - примерно 10% от необходимого количества.
Издание отмечает, что такой афронт ставит под сомнение то, что бригаду удастся развернуть в указанные сроки. Более того, военных могут начать отправлять в бригаду в обязательном порядке - по назначению, а не по согласию.
В то же время в министерстве обороны Германии заявили, что формирование бригады якобы ведется "по плану". Личный состав бригады планируется мотивировать повышенными зарплатами, жилищными условиями и трудоустройством для семей. Также рассматривается вариант сократить минимальный срок службы для военных Бундесвера в Литве до одного года.
Напомним, что тем временем Министерства обороны Украины и Германии подписали соглашение, согласно которому украинские инструкторы будут преподавать в военных училищах ФРГ. Таким образом, Бундесвер будет перенимать опыт современной войны от ВСУ.
Это произошло после того, как украинские военные на учениях Hedgehog в Эстонии "разгромили" войска НАТО. По словам украинских военных, результаты учений стали неожиданными для западных партнеров.
Украинская команда из 10 бойцов, которая выполняла роль противника, за полдня имитировала уничтожение 17 единиц бронетехники и осуществила около 30 ударов по другим целям. Сами учения прошли еще в мае 2025 года, но итоги обнародовали только сейчас.
Восстановление военной мощи Бундесвера важно для Берлина, поскольку в Германии считают, что до нападения России на страны НАТО осталось два-три года. При этом страна будет в эпицентре событий, как один из ключевых членов Альянса.