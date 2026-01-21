У Німеччині затримали двох прихильників терористів "ДНР" і "ЛНР"

У Німеччині правоохоронці затримали двох осіб за підозрою у підтримці російських бойовиків "ЛНР" та "ДНР". Йдеться про громадянина Росії та громадянина Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Слідство встановило, що фігуранти організовували постачання припасів, медичних засобів та безпілотників для бойовиків. Один із затриманих перерахував на ці потреби понад 14 тисяч євро, інший неодноразово їздив на Донбас для зустрічей з представниками угруповань та розподілу переданих матеріалів.

За даними федеральної прокуратури Німеччини, підозрювані з 2016 року надавали матеріальну підтримку угрупованням так званих "ДНР" та "ЛНР", які в Берліні класифікують як іноземні терористичні організації.

Як пише видання, їх заарештували у федеральній землі Бранденбург.

Нагадаємо, у травні 2025 року повідомлялось, що прокуратура Німеччини провела обшук в одному з будинків у Бранденбурзі за підозрою у підтримці російських бойовиків у так званих "ЛНР" та "ДНР".

Інші затримання у Німеччині

5 січня стало відомо, що німецькі правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними джерел РБК-Україна, затриманий - Руслан Демчак.

Зазначається, що у 2023 році екс-депутату було повідомлено про підозру за допомогу в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Також у Німеччині правоохоронці затримали трьох громадян України. Ії підозрюють у спробі відправити посилки з вибуховими пристроями за дорученням російських спецслужб.

Раніше повідомлялось про затримання 16-річного підлітка з РФ за підозрою у поширенні пропаганди ІДІЛ та демонстрації зброї в соцмережах. Спецслужби провели обшук у його квартирі.