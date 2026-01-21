ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Німеччині затримали двох прихильників терористів "ДНР" і "ЛНР"

Середа 21 січня 2026 14:58
UA EN RU
У Німеччині затримали двох прихильників терористів "ДНР" і "ЛНР" Фото: у Німеччині затримали двох прихильників терористів "ДНР" і "ЛНР" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Німеччині правоохоронці затримали двох осіб за підозрою у підтримці російських бойовиків "ЛНР" та "ДНР". Йдеться про громадянина Росії та громадянина Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, їх заарештували у федеральній землі Бранденбург.

За даними федеральної прокуратури Німеччини, підозрювані з 2016 року надавали матеріальну підтримку угрупованням так званих "ДНР" та "ЛНР", які в Берліні класифікують як іноземні терористичні організації.

Слідство встановило, що фігуранти організовували постачання припасів, медичних засобів та безпілотників для бойовиків. Один із затриманих перерахував на ці потреби понад 14 тисяч євро, інший неодноразово їздив на Донбас для зустрічей з представниками угруповань та розподілу переданих матеріалів.

Нагадаємо, у травні 2025 року повідомлялось, що прокуратура Німеччини провела обшук в одному з будинків у Бранденбурзі за підозрою у підтримці російських бойовиків у так званих "ЛНР" та "ДНР".

Інші затримання у Німеччині

5 січня стало відомо, що німецькі правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними джерел РБК-Україна, затриманий - Руслан Демчак.

Зазначається, що у 2023 році екс-депутату було повідомлено про підозру за допомогу в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Також у Німеччині правоохоронці затримали трьох громадян України. Ії підозрюють у спробі відправити посилки з вибуховими пристроями за дорученням російських спецслужб.

Раніше повідомлялось про затримання 16-річного підлітка з РФ за підозрою у поширенні пропаганди ІДІЛ та демонстрації зброї в соцмережах. Спецслужби провели обшук у його квартирі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНР ЛНР Війна в Україні
Новини
Київ майже на 60% без електрики, 4000 будинків досі без тепла, - Зеленський
Київ майже на 60% без електрики, 4000 будинків досі без тепла, - Зеленський
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка