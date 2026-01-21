В Германии задержали двух сторонников террористов "ДНР" и "ЛНР"

В Германии правоохранители задержали двух человек по подозрению в поддержке российских боевиков "ЛНР" и "ДНР". Речь идет о гражданине России и гражданине Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Следствие установило, что фигуранты организовывали поставки припасов, медицинских средств и беспилотников для боевиков. Один из задержанных перечислил на эти цели более 14 тысяч евро, другой неоднократно ездил на Донбасс для встреч с представителями группировок и распределения переданных материалов.

По данным федеральной прокуратуры Германии, подозреваемые с 2016 года оказывали материальную поддержку группировкам так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые в Берлине классифицируют как иностранные террористические организации.

Как пишет издание, их арестовали в федеральной земле Бранденбург.

Напомним, в мае 2025 года сообщалось, что прокуратура Германии провела обыск в одном из домов в Бранденбурге по подозрению в поддержке российских боевиков в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Другие задержания в Германии

5 января стало известно, что немецкие правоохранители задержали народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва за отмывание доходов, полученных преступным путем. По данным источников РБК-Украина, задержанный - Руслан Демчак.

Отмечается, что в 2023 году экс-депутату было сообщено о подозрении за помощь в манипулировании на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем.

Также в Германии правоохранители задержали трех граждан Украины. Их подозревают в попытке отправить посылки со взрывными устройствами по поручению российских спецслужб.

Ранее сообщалось о задержании 16-летнего подростка из РФ по подозрению в распространении пропаганды ИГИЛ и демонстрации оружия в соцсетях. Спецслужбы провели обыск в его квартире.