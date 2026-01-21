ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Германии задержали двух сторонников террористов "ДНР" и "ЛНР"

Среда 21 января 2026 14:58
UA EN RU
В Германии задержали двух сторонников террористов "ДНР" и "ЛНР" Фото: в Германии задержали двух сторонников террористов "ДНР" и "ЛНР" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Германии правоохранители задержали двух человек по подозрению в поддержке российских боевиков "ЛНР" и "ДНР". Речь идет о гражданине России и гражданине Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, их арестовали в федеральной земле Бранденбург.

По данным федеральной прокуратуры Германии, подозреваемые с 2016 года оказывали материальную поддержку группировкам так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые в Берлине классифицируют как иностранные террористические организации.

Следствие установило, что фигуранты организовывали поставки припасов, медицинских средств и беспилотников для боевиков. Один из задержанных перечислил на эти цели более 14 тысяч евро, другой неоднократно ездил на Донбасс для встреч с представителями группировок и распределения переданных материалов.

Напомним, в мае 2025 года сообщалось, что прокуратура Германии провела обыск в одном из домов в Бранденбурге по подозрению в поддержке российских боевиков в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Другие задержания в Германии

5 января стало известно, что немецкие правоохранители задержали народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва за отмывание доходов, полученных преступным путем. По данным источников РБК-Украина, задержанный - Руслан Демчак.

Отмечается, что в 2023 году экс-депутату было сообщено о подозрении за помощь в манипулировании на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем.

Также в Германии правоохранители задержали трех граждан Украины. Их подозревают в попытке отправить посылки со взрывными устройствами по поручению российских спецслужб.

Ранее сообщалось о задержании 16-летнего подростка из РФ по подозрению в распространении пропаганды ИГИЛ и демонстрации оружия в соцсетях. Спецслужбы провели обыск в его квартире.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНР ЛНР Война в Украине
Новости
Киев почти на 60% без электричества, 4000 домов до сих пор без тепла, - Зеленский
Киев почти на 60% без электричества, 4000 домов до сих пор без тепла, - Зеленский
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка