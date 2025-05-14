У Німеччині затримали трьох українців: їх підозрюють у диверсіях на користь РФ, - ЗМІ

У Німеччині та Швейцарії правоохоронці затримали трьох громадян України. Ії підозрюють у спробі відправити посилки з вибуховими пристроями за дорученням російських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Як повідомляє видання, за розпорядженням німецької прокуратури були затримані троє осіб у Констанці, Кельні та на території Швейцарії. Їх підозрюють у підготовці відправлення "вибухових" посилок на замовлення Росії.

Затриманим українцям Владиславу Т., Данилу Б. і Євгену Б. висувають звинувачення в "агентурній діяльності з метою диверсії". Правоохоронці стверджують, що вони нібито погодились скоїти "підпал з обтяжуючими обставинами" і влаштувати вибух на замовлення російських спецслужб.

Правоохоронці розповіли, що Євген нібито купив GPS-трекери у Швейцарії та відправив Данилу у Констанці, які той повіз до Кельна. Звідки Владислав організував поштове відправлення в Україну - щоб зрозуміти, яким шляхом рухаються посилки.

Наразі двоє українців перебувають під слідством у СІЗО. Третьому оголосили ордер на арешт, але поки що він не був виконаний.