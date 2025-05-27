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У Німеччині провели обшуки за підозрою у підтримці бойовиків РФ на Донбасі

Німеччина, Вівторок 27 травня 2025 17:21
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У Німеччині провели обшуки за підозрою у підтримці бойовиків РФ на Донбасі Фото: у Німеччині провели обшуки за підозрою у підтримці бойовиків РФ на Донбасі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прокуратура Німеччини у вівторок, 27 травня, провела обшук в одному з будинків у Бранденбурзі за підозрою у підтримці російських бойовиків у так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard та n-tv.

Як повідомив речник прокуратури, одного з підозрюваних звинувачують в тому, що він протягом кількох років організовував збвр коштів та перевезення товарів до окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей.

За даними правоохоронців, чоловік перебуває під слідством за підозрою у підтримці терористичної організації за кордоном. Як повідомляється, обшукане майно розташоване в районі Даме-Шпревальд.

Деталей обшуку у німецькій прокуратурі не повідомили, арештів також не проводили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Естонія видворила та передала українській владі громадянина України Станіслава Матлака. Він підтримував контакти з російською ФСБ.

Також у Німеччині та Швейцарії правоохоронці затримали трьох громадян України. Їх підозрюють у спробі відправити посилки з вибуховими пристроями за дорученням російських спецслужб.

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