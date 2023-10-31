Lufthansa запускає нову авіакомпанію для Німеччини: що зміниться для пасажирів

Lufthansa запускає нову авіакомпанію в Німеччині City Airlines, яка здійснюватиме рейси середньої дальності з Мюнхена та Франкфурта влітку 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avialines.com .

В повідомленні припускають, що Lufthansa прийняла рішення щодо створення дочірньої компанії саме через бажання скоротити витрати на персонал, адже за останні роки стійкість авіаперевізника похитнули неодноразові страйки екіпажів, які вимагали підвищення зарплати.

Різниця між Lufthansa та City Airlines буде малопомітною: літаки обох авіакомпаній матимуть схожі лівреї, екіпаж - схожу уніформу, пасажири бронюватимуть квитки на сайті Lufthansa та отримуватимуть однакове обслуговування.

Згідно планів німецького національного авіаперевізника, дочірня компанія City Airlines доправлятиме в ключові аеропорти пасажирів, які потім пересідатимуть на далекомагістральні рейси Lufthansa.

Новинку у розвитку пасажирських рейсів запровадили і в Туреччині. У листопаді авіакомпанія Corendon Airlines запустить зону "тільки для дорослих" на рейсах між Амстердамом і карибським островом Кюрасао. Засновник Corendon Атілай Услу зазначив, що такий підхід приносить користь і батькам, які подорожують з дітьми, оскільки вони можуть менше турбуватися про те, щоб не заважати іншим пасажирам.

Бажаючі подорожувати найближчим авіатранспортом українці можуть скористатись польським аеропортом з Жешува, що має пряме сполучення з 10 міжнародними аеропортами та планує відкриття додаткових авіасполучень з березня наступного року.

Зокрема, лоукостер Wizz Air планує запустити три нові рейси із Варшави та Гданська. Пасажири із Польщі матимуть можливість літати за новими маршрутами до Іспанії, Італії та Кіпру.