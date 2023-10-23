ua en ru
Пн, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Європейска авіакомпанія запроваджує місця тільки для дорослих: скільки це коштуватиме

Понеділок 23 жовтня 2023 16:25
UA EN RU
Європейска авіакомпанія запроваджує місця тільки для дорослих: скільки це коштуватиме Фото: Пасажири в літаку (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Турецька авіакомпанія Corendon Airlines у листопаді запустить зону "тільки для дорослих" на рейсах між Амстердамом і карибським островом Кюрасао. Це перший європейський авіаперевізник, який вирішив надавати таку послугу.

Місця у цій зоні літака будуть доступні пасажирам від 16 років, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Corendon Airlines є першою голландською авіакомпанією компанією (дочірня компанія Corendon Airlines у Нідерландах), яка запровадила зону "тільки для дорослих". Нововведення в авіакомпанії пояснюють прагненням задовольнити різноманітні потреби пасажирів.

Для дорослих пасажирів рейсів будуть виділені 93 місця. Щоб забронювати місце в зоні для дорослих, треба буде доплатити 45 євро в один бік. Пасажирам, які хочуть подорожувати з додатковим місцем, в цій зоні місця XL пропонуватимуться за 100 євро.

Засновник Corendon Атілай Услу зазначив, що такий підхід приносить користь і батькам, які подорожують з дітьми, оскільки вони можуть менше турбуватися про те, щоб не заважати іншим пасажирам.

Компанія вже пропонує готелі лише для дорослих у різних локаціях, включаючи Кюрасао, Бодрум в Туреччині та Ібіцу в Іспанії. Пропозиція спрямована на туристів, які шукають атмосферу відпочинку без дітей.

Місця в літаку в зоні без дітей пропонують також інші міжнародні авіакомпанії. Наприклад, AirAsia X забезпечує тиху зону на своїх далекомагістральн их рейсах A330 виключно для пасажирів віком від 12 років. Так само сінгапурський лоукост-перевізник Scoot пропонує кабіни на своїх 787 рейсах, які доступні лише для мандрівників віком від 12 років.

Згідно з опитуванням 1500 дорослих американців, близько 60% погодилися, що зони лише для дорослих у літаках і поїздах це гарна ідея.

Нагадаємо, ми писали, які аеропорти Європи знаходяться далеко від однойменних міст. До деяких трансфер займає 1,5 години.

Також ми розповідали, які мальовничі острови на Карибах варто відвідати цього року. Перелік найкращих локацій регіону на 2023 рік склали досвідчені мандрівники.

Читайте РБК-Україна в Google News
пасажири Авиакомпания Авіасполучення
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олексій Войцеховський
Гуцульський борщ та річкова риба. Якими локальними стравами славляться Карпати
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Антон Маринич
Чи треба жінкам ставати на військовий облік за кордоном: всі деталі
Антон Маринич
адвокат, провідний юрисконсульт Nota Group
Олена Нечеснюк
Виплати для ВПО. Хто тепер має право на допомогу від держави за новими правилами
Олена Нечеснюк
юристка з питань ВПО БФ "Право на захист"
Віктор Шатров
Басейни і спа. Скільки коштує відпочинок на термальних водах Закарпаття восени
Віктор Шатров
історик, публіцист, блогер
Всі точки зору