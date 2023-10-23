Європейска авіакомпанія запроваджує місця тільки для дорослих: скільки це коштуватиме

Турецька авіакомпанія Corendon Airlines у листопаді запустить зону "тільки для дорослих" на рейсах між Амстердамом і карибським островом Кюрасао. Це перший європейський авіаперевізник, який вирішив надавати таку послугу.

Місця у цій зоні літака будуть доступні пасажирам від 16 років, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Corendon Airlines є першою голландською авіакомпанією компанією (дочірня компанія Corendon Airlines у Нідерландах), яка запровадила зону "тільки для дорослих". Нововведення в авіакомпанії пояснюють прагненням задовольнити різноманітні потреби пасажирів.

Для дорослих пасажирів рейсів будуть виділені 93 місця. Щоб забронювати місце в зоні для дорослих, треба буде доплатити 45 євро в один бік. Пасажирам, які хочуть подорожувати з додатковим місцем, в цій зоні місця XL пропонуватимуться за 100 євро.

Засновник Corendon Атілай Услу зазначив, що такий підхід приносить користь і батькам, які подорожують з дітьми, оскільки вони можуть менше турбуватися про те, щоб не заважати іншим пасажирам.

Компанія вже пропонує готелі лише для дорослих у різних локаціях, включаючи Кюрасао, Бодрум в Туреччині та Ібіцу в Іспанії. Пропозиція спрямована на туристів, які шукають атмосферу відпочинку без дітей.

Місця в літаку в зоні без дітей пропонують також інші міжнародні авіакомпанії. Наприклад, AirAsia X забезпечує тиху зону на своїх далекомагістральн их рейсах A330 виключно для пасажирів віком від 12 років. Так само сінгапурський лоукост-перевізник Scoot пропонує кабіни на своїх 787 рейсах, які доступні лише для мандрівників віком від 12 років.

Згідно з опитуванням 1500 дорослих американців, близько 60% погодилися, що зони лише для дорослих у літаках і поїздах це гарна ідея.

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