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За 20 євро до Середземного моря. Із Польщі запустять три нові маршрути Wizz Air

П'ятниця 27 жовтня 2023 16:15
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За 20 євро до Середземного моря. Із Польщі запустять три нові маршрути Wizz Air Фото: Пасажири Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пасажири із Польщі матимуть можливість літати за новими маршрутами до Іспанії, Італї та Кіпру. Лоукостер Wizz Air планує запустити три нові рейси із Варшави та Гданська.

Коли можна буде полетіти за популярними напрямками до узбережжя Середземного моря, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air планує додати три нових рейси з Польщі у цьому та наступному році. Нові маршрути запустять із відновленого аеропорту Варшава-Радом та Гданська. Зокрема, пасажири у Польщі зможуть полетіти такими рейсами до міст на Середземному морі:

  • Варшава Радом – Ларнака (Кіпр) із 13 грудня 2023 року, двічі на тиждень;
  • Гданськ – Валенсія (Іспанія) з 31 березня 2024 року, двічі на тиждень;
  • Гданськ – Рим Ф'юмічіно (Італія) з 1 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень.

Квитки на нові напрямки можна купити на сайті авіакомпанії. Для зручного пошуку рекомендується користуватися календарем цін.

Зокрема, вартість перельоту до Риму стартує від 89 злотих (20 євро), до Ларнаки – від 159 злотих (35,6 євро), до Валенсії квитки коштуватимуть від 179 злотих (40 євро).

Аеропорт Варшава Радом розташований приблизно за 100 км від польської столиці. Повітряні ворота мають повністю новий термінал та відновлену злітно-посадкову смугу.

Нагадаємо, ми писали, куди можна полетіти із польського аеропорту Жешув, що знаходиться за 100 км від кордону з Україною. Він має пряме сполучення з 10 міжнародними аеропортами.

Також ми писали, куди можна дешево полетіти на море в Європі із аеропортів Польщі, поки у південних країнах триває тепла та сонячна погода.

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