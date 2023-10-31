Lufthansa запускает новую авиакомпанию для Германии: что изменится для пассажиров

По планам немецкого национального авиаперевозчика, дочерняя компания City Airlines будет доставлять в ключевые аэропорты пассажиров, которые затем будут пересаживаться на дальнемагистральные рейсы Lufthansa.

Флот City Airlines должны пополнить самолеты материнской компании - Airbus A319. На вновь созданные авиарейсы планируют набирать пилотов и бортпроводников с меньшими зарплатами.

Разница между Lufthansa и City Airlines будет малозаметной: самолеты обеих авиакомпаний будут иметь схожие ливреи, экипаж - похожую униформу, пассажиры будут бронировать билеты на сайте Lufthansa и получать одинаковое обслуживание.

Комментируя создание авиакомпании City Airlines, немецкий национальный авиаперевозчик подчеркнул важность конкурентоспособности среднемагистральной сети и рост дальнемагистрального сегмента на рынке страны.

В сообщении допускают, что Lufthansa приняла решение о создании дочерней компании именно из-за желания сократить расходы на персонал, ведь за последние годы устойчивость авиаперевозчика пошатнули неоднократные забастовки экипажей, требовавшие повышения зарплаты.