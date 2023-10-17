100 км від кордону України. Куди можна полетіти із польського аеропорту Жешув

Найближчий до України польський аеропорт Жешува має пряме сполучення з 10 міжнародними аеропортами. Українцям зручно дістатися до нього залізницею з різних міст України.

Куди можна буде полетіти із польського аеропорту у наступні місяця, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Аеропорт Жешув Ясенка розташований лише в 100 км від кордону з Україною. Відстань від Львова – 170 км. Дістатися можна автотранспортом чи залізницею з Києва, Харкова, Львова, інших міст.

Українці, які планують подорож літаком, можуть полетіти із Жешува з авіакомпаніями Ryanair, Wizz Air та LOT. Вони виконують рейси до Дубліна, Мілана та Риму. Із березня 2024 року маршрутна мережа з Жешува буде ширшою.

Наприклад, рейси до Жешува з Мюнхена відновить німецька авіакомпанія Lufthansa. Це дасть можливість подорожувати в різні частини світу з пересадкою в Мюнхені.

Лоукостер Ryanair та польська авіакомпанія LOT також збільшать кількість рейсів у Жешуві з весни. Ryanair почне виконувати польоти до Манчестера, Брістоля, Східного Мідленда в Англії, а також до лондонських аеропортів Лутон і Станстед. LOT відновить прямі сезонні рейси до США – до аеропорту Ньюарк поряд із Нью-Йорком.

Фото: Пасажири в аеропорту Жешува (facebook.com/PLRZE)

Дістатися до аеропорту Жешув пасажири з України можуть поїздом одним із маршрутів з українських міст до польського Перемишля. У Перемишлі пасажири виходять зі поїзда "Укрзалізниці", проходять паспортний контроль на станції, а потім пересідають на польський поїзд PKP чи регіональні електрички до Жешува.

У жовтні до аеропорту із міста Жешув запустили поїзд. Дістатися з різних станцій можна за 13-18 хвилин. Відправлення відбувається приблизно раз на годину. Вартість проїзду від станції Rzeszów Główny – 3,7 злотих (31 грн).

Через закрите небо України українці користуються аеропортами у Польщі та інших країнах. Раніше ми розповідали, як дістатися до аеропорту Жешува поїздом або автобусом.

Також ми повідомляли, скільки коштуватимуть квитки на новий поїзд до Польщі – із Рава-Руської до Варшави, який почав курсувати із 15 жовтня.

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