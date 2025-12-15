У Німеччині розпочали виробництво одразу кількох моделей українських дронів, - ЗМІ

У Німеччині стартувало серійне виробництво одразу кількох моделей безпілотників української розробки. Мова йде як про розвідники, так і про ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV .

Як зазначили представники українського виробника безпілотників Frontline Robotics та німецької оборонної компанії Quantum Systems на Німецько-українському бізнес-форумі в Берліні, виробництво здійснюється на замовлення Міністерства оборони України.

Керівник спільного підприємства Quantum Frontline Industries Маттіас Лена розповів, що спільне підприємство вироблятиме десятків тисяч безпілотників на рік.

За його словами, серед безпілотників, що будуть вироблятися, – безпілотник Linsa, який добре зарекомендував себе на полі бою; розвідувальний безпілотник Zoom, а також дистанційно керований кулемет і гранатомет Buria.

Що відомо про дрони

Зазначимо, що українська компанія Frontline представила дрон-розвідник Zoom, повинен стати заміною китайським комерційним виробам.

Дрон здатний "зависати" на висоті 200 метрів із максимальною похибкою 5 м, при швидкості вітру понад 10 м/с. Він також забезпечує до 40 хвилин у польоті та тактичний радіус дії до 15 км.

Своєю чергою, дрон-бомбер Linsa розрахований на роботу з укриття та має тепловізійну камеру. Коптер працює в радіусі 10 кілометрів та здатен доставляти боєприпаси вагою до 2 кілограм. Час польоту без корисного навантаження становить приблизно 40 хвилин. З корисним навантаженням час польоту становить 20-25 хвилин.