У Німеччині заперечують, що для передачі Україні танків їм потрібен крок від США

"Вона заперечила, що Німеччина очікує на позицію Вашингтона", - цитує видання Гоффманн.

"У таких питаннях партнери ведуть переговори, і рішення приймаються разом з партнерами", - заявила Гоффманн.

Нагадаємо, зовсім нещодавно видання Politico опублікувало матеріал в якому йдеться, що позиція канцлера ФРН Олафа Шольца в питанні передачі Україні танків залежить від американського президента Джо Байдена.

Додамо, раніше представник німецького уряду заявив, що зараз у Берліна немає планів щодо відправлення танків Leopard 2 до України.

Втім, Франція та Польща намагаються переконати Німеччину.

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