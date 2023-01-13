В Германии отрицают, что для передачи Украине танков им нужен шаг от США

"Она возразила, что Германия ожидает позиции Вашингтона", - цитирует издание Гоффманн.

"В таких вопросах партнеры ведут переговоры, и решения принимаются вместе с партнерами", - заявила Гоффманн.

Напомним, совсем недавно издание Politico опубликовало материал, в котором говорится, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе передачи Украине танков зависит от американского президента Джо Байдена.

Добавим, ранее представитель немецкого правительства заявил, что сейчас у Берлина нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину.

Впрочем, Франция и Польша пытаются убедить Германию.

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