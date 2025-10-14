В Германии призвали снять запрет на экспорт оружия в Израиль, - Politico

Двое ведущих депутатов из правящей коалиции канцлера Фридриха Мерца призвали правительство Германии отменить ограничения на экспорт оружия в Израиль после достижения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Германия частично приостановила экспорт оружия в Израиль в августе, запретив экспорт вооружений, которые могли быть использованы в Секторе Газа. С тех пор правительство не одобрило ни одного нового экспорта.

Теперь, когда Израиль прекратил боевые действия и подписано мирное соглашение, лидеры парламентской группы ХДС/ХСС призвали изменить эту политику.

Глава парламентской группы ХСС Александр Хоффманн заявил журналистам, что "санкции против Израиля следует снять немедленно".

Его поддержал представитель ХДС Йенс Шпан, который отметил, что окончательное решение примет Федеральный совет безопасности - правительственный комитет, определяющий политику в сфере национальной безопасности.