ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Германии призвали снять запрет на экспорт оружия в Израиль, - Politico

Германия, Вторник 14 октября 2025 23:10
UA EN RU
В Германии призвали снять запрет на экспорт оружия в Израиль, - Politico Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Двое ведущих депутатов из правящей коалиции канцлера Фридриха Мерца призвали правительство Германии отменить ограничения на экспорт оружия в Израиль после достижения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Германия частично приостановила экспорт оружия в Израиль в августе, запретив экспорт вооружений, которые могли быть использованы в Секторе Газа. С тех пор правительство не одобрило ни одного нового экспорта.

Теперь, когда Израиль прекратил боевые действия и подписано мирное соглашение, лидеры парламентской группы ХДС/ХСС призвали изменить эту политику.

Глава парламентской группы ХСС Александр Хоффманн заявил журналистам, что "санкции против Израиля следует снять немедленно".

Его поддержал представитель ХДС Йенс Шпан, который отметил, что окончательное решение примет Федеральный совет безопасности - правительственный комитет, определяющий политику в сфере национальной безопасности.

Мирное соглашение по Газе

Напомним, вчера, 13 октября президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по Сектору Газа.

Подписание соглашения состоялось во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, Египет.

"Я думал, что это будет, вероятно, самой сложной, и, возможно, во многих отношениях так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был потрясающий набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - отметил Трамп.

К тому же вчера стало известно, что ХАМАС освободил всех 20 израильских заложников, которые попали в плен во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, боевики передали четыре гроба с останками погибших.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
Новости
Зеленский подтвердил создание военной администрации в Одессе и назвал причину
Зеленский подтвердил создание военной администрации в Одессе и назвал причину
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит