В Германии призвали снять запрет на экспорт оружия в Израиль, - Politico
Двое ведущих депутатов из правящей коалиции канцлера Фридриха Мерца призвали правительство Германии отменить ограничения на экспорт оружия в Израиль после достижения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Германия частично приостановила экспорт оружия в Израиль в августе, запретив экспорт вооружений, которые могли быть использованы в Секторе Газа. С тех пор правительство не одобрило ни одного нового экспорта.
Теперь, когда Израиль прекратил боевые действия и подписано мирное соглашение, лидеры парламентской группы ХДС/ХСС призвали изменить эту политику.
Глава парламентской группы ХСС Александр Хоффманн заявил журналистам, что "санкции против Израиля следует снять немедленно".
Его поддержал представитель ХДС Йенс Шпан, который отметил, что окончательное решение примет Федеральный совет безопасности - правительственный комитет, определяющий политику в сфере национальной безопасности.
Мирное соглашение по Газе
Напомним, вчера, 13 октября президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по Сектору Газа.
Подписание соглашения состоялось во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, Египет.
"Я думал, что это будет, вероятно, самой сложной, и, возможно, во многих отношениях так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был потрясающий набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - отметил Трамп.
К тому же вчера стало известно, что ХАМАС освободил всех 20 израильских заложников, которые попали в плен во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, боевики передали четыре гроба с останками погибших.