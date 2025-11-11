UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Німеччині зафіксовано понад тисячу інцидентів з невідомими дронами, - WSJ

Фото: у Німеччині зафіксовано понад тисячу інцидентів з невідомими дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У 2025 році в Німеччині зафіксовано значне зростання випадків несанкціонованого використання безпілотних літальних апаратів. З початку року зафіксовано понад тисячу випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини зареєструвало цього року понад 1 тисячу подібних інцидентів.

Представник МВС Німеччини уточнив, що кількість подій досягла "невеликого чотиризначного числа", що в середньому становить близько трьох випадків на день. За його словами, звіти про появу дронів тепер публікуються з підвищеною частотою – раз на два тижні замість щоквартального інтервалу.

Ці заходи пов'язані з посиленням боротьби зі шпигунством. За даними німецьких спецслужб, із якими ознайомилось видання, у небі над країною з'являються як невеликі комерційні дрони, так і групи великих безпілотників.

Незважаючи на активний моніторинг, влада поки не змогла встановити осіб, які запускали дрони. Більшість інцидентів залишаються нерозкритими та містяться у закритих звітах.

Регулярність нальотів безпілотників відзначають і в Бельгії, через що в аеропортах королівства постійно запроваджуються обмеження на польоти.

Дрони паралізували роботу європейських аеропортів

Нагадаємо, що за останній час дрони неодноразово помічали над аеропортами Брюсселя та Льєжа, що спричинило значні перебої у повітряному русі.

Начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна наказав солдатам збивати підозрілі безпілотники, але робити це лише безпечно, щоб уникнути супутніх збитків.

Подібні інциденти також зафіксовано у Швеції, де аеропорти тимчасово зупиняли роботу через появу дронів.

У Німеччині вже висловлюють припущення про можливий зв’язок між активністю безпілотників та дискусіями щодо використання заморожених російських активів у бельгійській фінансовій установі Euroclear для фінансування кредиту Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
БельгіяДрони