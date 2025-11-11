У Німеччині зафіксовано понад тисячу інцидентів з невідомими дронами, - WSJ

У 2025 році в Німеччині зафіксовано значне зростання випадків несанкціонованого використання безпілотних літальних апаратів. З початку року зафіксовано понад тисячу випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними видання, Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини зареєструвало цього року понад 1 тисячу подібних інцидентів.
Представник МВС Німеччини уточнив, що кількість подій досягла "невеликого чотиризначного числа", що в середньому становить близько трьох випадків на день. За його словами, звіти про появу дронів тепер публікуються з підвищеною частотою – раз на два тижні замість щоквартального інтервалу.
Ці заходи пов'язані з посиленням боротьби зі шпигунством. За даними німецьких спецслужб, із якими ознайомилось видання, у небі над країною з'являються як невеликі комерційні дрони, так і групи великих безпілотників.
Незважаючи на активний моніторинг, влада поки не змогла встановити осіб, які запускали дрони. Більшість інцидентів залишаються нерозкритими та містяться у закритих звітах.
Регулярність нальотів безпілотників відзначають і в Бельгії, через що в аеропортах королівства постійно запроваджуються обмеження на польоти.
Нагадаємо, що за останній час дрони неодноразово помічали над аеропортами Брюсселя та Льєжа, що спричинило значні перебої у повітряному русі.
Начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна наказав солдатам збивати підозрілі безпілотники, але робити це лише безпечно, щоб уникнути супутніх збитків.
Подібні інциденти також зафіксовано у Швеції, де аеропорти тимчасово зупиняли роботу через появу дронів.
У Німеччині вже висловлюють припущення про можливий зв’язок між активністю безпілотників та дискусіями щодо використання заморожених російських активів у бельгійській фінансовій установі Euroclear для фінансування кредиту Україні.