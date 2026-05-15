У Німеччині взяли під варту підозрюваного в шпигунстві на РФ українця
У Німеччині взяли під варту громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Йому інкримінують підготовку диверсій проти німецького виробника військових безпілотників для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральну прокуратуру Німеччини та німецьке видання SPIEGEL.
Екстрадиція та арешт підозрюваного
В прокуратурі повідомили, що слідчий суддя Федерального суду Німеччини 15 травня 2026 року видав та реалізував ордер на арешт українця Сергія Н.
Його затримали в Іспанії в місті Ельда ще 24 березня 2026 року на запит німецької сторони, а 14 травня офіційно перевели до Німеччини.
Федеральна прокуратура звинувачує Сергія Н. та його ймовірну спільницю - 45-річну громадянку Румунії Аллу С. - у шпигунській діяльності на користь Москви. Румунку затримали раніше в місті Райне.
Стеження за виробником дронів
За даними контррозвідки, Сергій Н. з Харківської області у грудні 2025 року почав систематично збирати інформацію про німецьку компанію, яка постачає Україні військові дрони-камікадзе та компоненти до них.
Зокрема, він таємно знімав на відео приміщення фірми.
Згодом його спільниця Алла С. продовжила стеження. Вона досліджувала приватну адресу засновника компанії та таємно фотографувала вхід до його будинку.
Слідчі припускають, що операція проводилася для підготовки фізичних нападів або замаху на бізнесмена. Сам керівник підприємства заявив, що перебуває в безпеці та вже вжив додаткових заходів контролю.
Спроби диверсій та шпигунство РФ у Європі
Нагадаємо, російські спецслужби останнім часом суттєво активізували шпигунську та диверсійну діяльність у країнах Європи, намагаючись підірвати підтримку України.
Зокрема, у Берліні правоохоронці затримали громадянина Казахстану, який передавав Москві секретні дані про західну військову допомогу для ЗСУ та намагався створити власну диверсійну групу.
Крім того, це вже не перший випадок залучення громадян України до операцій Кремля у ФРН. Раніше німецька поліція в місті Хаген взяла під варту 53-річного українця, який за завданням кураторів із РФ шпигував за колишнім військовослужбовцем ЗСУ, що зараз перебуває в Німеччині.
Для розвідки та дестабілізації ситуації в ЄС Росія використовує різні методи, включно з вербуванням у соцмережах. Так, у Нідерландах правоохоронці викрили схему залучення підлітків через Telegram - двох 17-річних хлопців затримали в Гаазі під час збору інформації на замовлення проросійського хакера.