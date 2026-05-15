У Німеччині взяли під варту підозрюваного в шпигунстві на РФ українця

У Німеччині взяли під варту громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Йому інкримінують підготовку диверсій проти німецького виробника військових безпілотників для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральну прокуратуру Німеччини та німецьке видання SPIEGEL .

Екстрадиція та арешт підозрюваного

В прокуратурі повідомили, що слідчий суддя Федерального суду Німеччини 15 травня 2026 року видав та реалізував ордер на арешт українця Сергія Н.

Його затримали в Іспанії в місті Ельда ще 24 березня 2026 року на запит німецької сторони, а 14 травня офіційно перевели до Німеччини.

Федеральна прокуратура звинувачує Сергія Н. та його ймовірну спільницю - 45-річну громадянку Румунії Аллу С. - у шпигунській діяльності на користь Москви. Румунку затримали раніше в місті Райне.

Стеження за виробником дронів

За даними контррозвідки, Сергій Н. з Харківської області у грудні 2025 року почав систематично збирати інформацію про німецьку компанію, яка постачає Україні військові дрони-камікадзе та компоненти до них.

Зокрема, він таємно знімав на відео приміщення фірми.

Згодом його спільниця Алла С. продовжила стеження. Вона досліджувала приватну адресу засновника компанії та таємно фотографувала вхід до його будинку.

Слідчі припускають, що операція проводилася для підготовки фізичних нападів або замаху на бізнесмена. Сам керівник підприємства заявив, що перебуває в безпеці та вже вжив додаткових заходів контролю.