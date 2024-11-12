У Німеччині визначились з датою позачергових виборів, - Politico

Федеральні дострокові вибори в Німеччині відбудуться 23 лютого 2025-го.

Передбачається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц здобуде вотум довіри до кінця грудня, що дозволить провести нові вибори вже в лютому. Минулого тижня його коаліція, яка складалася з трьох партій, розпалася після кількох місяців зростаючих суперечностей. Основні розбіжності стосувалися витрат та шляхів підтримки ослабленої німецької економіки.

Спочатку канцлер мав намір провести вотум довіри вже 15 січня, що дозволило б організувати нові вибори до кінця березня. Проте, під тиском лідерів інших політичних сил, зокрема Фрідріха Мерца з Християнсько-демократичного союзу (ХДС), глава уряду вирішив прискорити цей процес, що врешті-решт привело до встановлення нової дати виборів.

Як пише Bild, з посиланням на джерела в урядових колах, запросить у Бундестагу вотум довіри 16 грудня.

Дострокові вибори в Німеччині

Після розпаду коаліції Олаф Шольц заявив про готовність винести питання довіри до уряду на розгляд Бундестагу. Опозиційні партії в Німеччині не відкидають можливості створити коаліцію з партією канцлера, але без його участі.

Детальніше про причини проведення дострокових виборів у Німеччині та про можливі наслідки для України читайте в матеріалі РБК-Україна.