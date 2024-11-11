Шольц заявив, що готовий оголосити вотум довіри своєму уряду до Різдва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у неділю, що готовий оголосити вотум довіри у парламенті до Різдва, що відкриє шлях до дострокових виборів після розпаду його правлячої коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.