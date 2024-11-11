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Шольц заявив, що готовий оголосити вотум довіри своєму уряду до Різдва

Понеділок 11 листопада 2024 00:59
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Шольц заявив, що готовий оголосити вотум довіри своєму уряду до Різдва Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у неділю, що готовий оголосити вотум довіри у парламенті до Різдва, що відкриє шлях до дострокових виборів після розпаду його правлячої коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ця дата настає раніше, ніж 15 січня, коли Шольц пропонував провести вотум довіри до свого уряду.

Консервативна опозиція на чолі з Фрідріхом Мерцем не погодилася з канцлером та наполягає на проведенні виборів у січні. Опозиція вважає, що Шольц має оголосити вотум довіри у грудні, щоб усе прояснити до Різдва та Нового року.

Нагадаємо, після розпаду коаліції Шольц заявив, що готовий винести на розгляд Бундестагу питання вотуму довіри до німецького уряду.

Опозиція у Німеччині не виключає коаліцію з партією Шольца, але без нього.

Докладніше про те, чому в Німеччині пройдуть дострокові вибори і на що чекати Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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Олаф Шольц
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